В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
37 минут назад

В Азербайджане высказались о ситуации в регионе

Lenta.ruиещё 3

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел разговор по телефону с канадской коллегой Мелани Жоли, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.

В Азербайджане высказались о ситуации в регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время беседы Байрамов высказался о ситуации в регионе и заявил, что Баку не заинтересован в обострении напряженности в момент «проведения восстановительных работ и крупных инвестиций, возвращения вынужденных переселенцев».

«...Баку является стороной, продвигающей процесс нормализации отношений с АрмениейМелани Жоли выразила обеспокоенность по поводу напряженности в регионе и подчеркнула важность соблюдения режима прекращения огня», — подчеркнули в МИД Азербайджана.

Ранее 17 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы страны потеряли 79 военнослужащих убитыми в результате боев на границе с Арменией.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе начался поздним вечером 12 сентября. В Ереване сообщили об артиллерийских ударах Баку по гражданской инфраструктуре Армении.

В мире,Мелани Жоли,Джейхун Байрамов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители