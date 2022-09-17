В Азербайджане высказались о ситуации в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел разговор по телефону с канадской коллегой Мелани Жоли, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.

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Во время беседы Байрамов высказался о ситуации в регионе и заявил, что Баку не заинтересован в обострении напряженности в момент «проведения восстановительных работ и крупных инвестиций, возвращения вынужденных переселенцев».

«...Баку является стороной, продвигающей процесс нормализации отношений с Арменией… Мелани Жоли выразила обеспокоенность по поводу напряженности в регионе и подчеркнула важность соблюдения режима прекращения огня», — подчеркнули в МИД Азербайджана.

Ранее 17 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы страны потеряли 79 военнослужащих убитыми в результате боев на границе с Арменией.