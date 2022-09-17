Зеленский напомнил Германии о «нацистском прошлом»

Украинский лидер Владимир Зеленский, так и не получив от Германии согласия поставить ВСУ танки Leopard и БМП Marder, решил напомнить Берлину о его «нацистском прошлом». По мнению политика, поставки застопорились из-за психологических барьеров, через которые сложно переступить немцам. Bloomberg в свою очередь сообщает о негласном договоре между западными странами, решившими пока не отправлять вооружения Киеву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский связал отказ Берлина поставлять Киеву вооружения с психологическими барьерами, возникшими из-за нацистского прошлого Германии.

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"В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым", - сказал политик в интервью Reuters.

Заявление было сделано на фоне непрекращающихся требований Киева передать ВСУ танки.

"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. Из Азии", - добавил также Зеленский.

Кроме того, украинский лидер выразил уверенность, что страны Запада сократили бы объемы поставок вооружений, если бы украинские военнослужащие не перешли в контрнаступление.

"Это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решения некоторых других стран", - констатировал он.

По словам Зеленского, "пока рано" говорить о том, что военные действия близки к завершению. На вопрос журналиста о том, есть ли у него возможность расслабиться, он ответил: "Я бы очень хотел, чтобы русские расслабились".

Неутешительные сигналы

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власти Германии посылают Украине "неутешительные сигналы" в отношении поставок танков Leopard и Marder. По его мнению, Берлин не хочет поставлять их из-за своих "абстрактных страхов", но не приводит "ни одного рационального аргумента, почему нельзя". Кулеба подчеркнул, что эти немецкие вооружения необходимы украинской стороне для "спасения людей".

После заявлений украинского министра глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала немецкое правительство не откладывать надолго решение вопроса о поставках танков Leopard на Украину.

Как указала Бербок, поставки западного оружия помогают армии Украины. Она также добавила, что Берлин "должен постоянно спрашивать себя" о том, какую еще поддержку он может оказать Киеву на фоне российской спецоперации. По версии агентства Bloomberg, между западными союзниками существует негласная договоренность пока не поставлять танки.

"Ни одна из стран-партнеров по НАТО еще не прислала боевые танки западного производства", - говорится в материале.

Кроме того, у ФРГ, в принципе, не так много танков, и передача их Киеву снизит ее собственную боеготовность. Leopard и Marder есть на вооружении в армии Германии и 12 других стран, входящих в НАТО и/или Европейский Союз. Власти Украины отправляли запрос на поставки танков еще в марте.

Ракеты большей дальности

Киев также продолжает вести переговоры с Вашингтоном о поставках ракет большей дальности для реактивной системы залпового огня HIMARS. США ранее заявляли, что не поставляют эти боеприпасы, потому что они не нужны Украине на поле боя. Пока официально подтверждена передача Украине боеприпасов для HIMARS с дальностью стрельбы до 80 км.

"Мы ценим все, что сделали США. Но есть некоторые специфические виды оружия, которые необходимы, опять же, для того, чтобы добиться успеха на поле боя. Я не исключаю вариант, что Соединенные Штаты примут положительное решение по этому конкретному виду оружия", - сказал Кулеба в интервью PBS.

Министр подчеркнул, что у украинских генералов "есть отличная линия связи" с американскими генералами.

"Они обсуждают этот вопрос", - заверил он.

В российском МИД уже предупредили, что поставки ракет станут "красной линией", после перехода которой США тоже станут участником конфликта.