В Евросоюзе увидели угрозу со стороны Китая

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил об угрозе Евросоюзу со стороны Китая. Об этом он заявил в ежедневном видеообращении к гражданам в ходе предвыборной кампании, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня есть страна, Китайская республика, которая объединила древний экспансионизм Китайской империи с современным коммунистическим глобализмом и которая представляет для всех нас опасный вызов в экономическом, политическом и военном плане», — сказал он.

По словам Берлускони, страны ЕС должны скоординировать вооруженные силы и выработать внешнюю политику, чтобы быть в состоянии защититься от возможных будущих атак — ему надо стать «военной державой мирового уровня». Политик добавил, что Брюссель будет работать над соответствующим результатом.