Переходом красных линий России США обрекут себя на катастрофу. Такой прогноз озвучили читатели Tencent.Ранее китайские журналисты обнародовали материал, который включал в себя слова представителя российского МИД Марии Захаровой. Она предупредила Вашингтон, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности он превратится в участника конфликта, передала «ПолитРоссия».
«Как только красная линия будет пересечена, каждый уголок Соединенных Штатов станет целью, по которой будет нанесен удар российским ядерным оружием!» – предположил один из пользователей.
По мнению комментаторов, в таких условиях Москва вправе дать соответствующий ответ. Некоторые из них пришли к выводу, что настоящее время является наиболее подходящим для «наведения порядка» в США и НАТО.