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13 минут назад

Читатели Tencent предсказали США катастрофу в случае несоблюдения красных линий России

Слово и Дело

Переходом красных линий России США обрекут себя на катастрофу. Такой прогноз озвучили читатели Tencent.Ранее китайские журналисты обнародовали материал, который включал в себя слова представителя российского МИД Марии Захаровой. Она предупредила Вашингтон, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности он превратится в участника конфликта, передала «ПолитРоссия».

США предрекли катастрофу в случае несоблюдения красных линий России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как только красная линия будет пересечена, каждый уголок Соединенных Штатов станет целью, по которой будет нанесен удар российским ядерным оружием!» – предположил один из пользователей.

Кремль ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия

По мнению комментаторов, в таких условиях Москва вправе дать соответствующий ответ. Некоторые из них пришли к выводу, что настоящее время является наиболее подходящим для «наведения порядка» в США и НАТО.

В мире,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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