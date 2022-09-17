США предрекли катастрофу в случае несоблюдения красных линий России

Переходом красных линий России США обрекут себя на катастрофу. Такой прогноз озвучили читатели Tencent.Ранее китайские журналисты обнародовали материал, который включал в себя слова представителя российского МИД Марии Захаровой. Она предупредила Вашингтон, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности он превратится в участника конфликта, передала «ПолитРоссия».