В ООН добились отмены ряда ограничений для РФ после разговора с Путиным

В ООН добились, что ЕС «дал сигналы» о пропуске российского продовольствия и удобрений через свои порты. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.

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Гутерреш рассказал, что пытается убедить Евросоюз снять препятствия. На этой неделе он провел «интенсивную серию контактов с лидерами ЕС».

«Надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки», - сказал Гутерреш.

Он добавил, что в ООН уже получили «позитивную информацию» от двух портов - голландского Роттердама и финской Котки. Также «ведутся дискуссии с Антверпеном и Гамбургом».

Сейчас покупать российские удобрения могут только страны ЕС. При этом запрещена поставка удобрений через порты ЕС на рынки Африки, Азии и Латинской Америки.