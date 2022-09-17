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5 минут назад

«Игра в русскую рулетку». Над Европой нависла новая опасность

Майк Габриелян

Bloomberg предупредил о грозящей Европе опасности, если Дания откажет российским танкерам в лоцманских услугах. Аналитическую заметку подготовил Хавьер Блас, журналист, специализирующийся на энергетике.

«Игра в русскую рулетку». Над Европой нависла новая опасность
Фото: Image by Freiheitsjunkie from PixabayImage by Freiheitsjunkie from Pixabay

Он отметил, что датские проливы связывают Балтику с Северным морем и Атлантическим океаном. Сейчас они являются ключевым каналом для российской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. И «именно здесь сталкиваются география, история и политика».

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Проливы, в одной точке шириной всего 4 километра, рискуют оказаться втянутыми в «схватку между США и Европой с одной стороны и Россией с другой». Речь идет о предоставлении российским танкерам датских лоцманов.

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Журналист отправил запрос в Морское управление Дании, поинтересовавшись, смогут ли санкции ЕС запретить услуги лоцманов для танкеров с российской нефтью. Ему ответили, что все суда «пользуются правом мирного прохода через датские проливы», а Дания «обязана предоставлять лоцманов» таким кораблям.

При этом суда не обязаны пользоваться лоцманскими услугами. Но Международная морская организация, членом которой Россия является с 1958 года, настоятельно это рекомендуют.

Чиновники резюмировали, что Дания не имеет права препятствовать нефтяным танкерам, идущим из Балтийского моря.

«Отказ от предоставления лоцманских услуг в опасных водах датских проливов – это, коротко говоря, игра в русскую рулетку», - пишет Блас.

По его словам, это «последнее, что сейчас нужно европейцам», которые уже несут огромные потери из-за украинского конфликта.

Автор напомнил о катастрофе Exxon Valdez 1989 года. Этот нефтяной танкер попал в аварию в проливе принца Уильяма. Инцидент привел к утечке десятков тысяч кубометров сырой нефти, загрязнившей воды и побережье Аляски.

Блас отметил, что Копенгаген не должен пересматривать свою позицию. Использовать лоцманскую службу «в попытке установить фактическую блокаду экспорта российской нефти – это неправильно и опасно», поскольку поставит под угрозу безопасность в море.

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