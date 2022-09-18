Мэр Одессы высказался против сноса памятника Екатерине II

Мэр Одессы Геннадий Труханов в очередной раз высказался против сноса памятника Основателям Одессы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

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«Я против того, чтобы подходить к своей истории избирательно. Вымарывание и забвение своего прошлого, в последствии приводят к фатальным ошибкам в будущем», — написал Труханов.

Он подчеркнул, что историю следует не вымарывать, а переосмыслять, и выразил уверенность в том, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс «Имперского и Советского прошлого», в который можно переместить часть архитектурных памятников города.

Ранее руководитель министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что ведомство в ближайшее время планирует провести заседание экспертной группы, на котором будет поднят вопрос о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе.