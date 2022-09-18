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1 час назад

Мэр Одессы Труханов высказался против сноса памятника Екатерине II

Газета.Ruиещё 2

Мэр Одессы Геннадий Труханов в очередной раз высказался против сноса памятника Основателям Одессы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Мэр Одессы высказался против сноса памятника Екатерине II
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Я против того, чтобы подходить к своей истории избирательно. Вымарывание и забвение своего прошлого, в последствии приводят к фатальным ошибкам в будущем», — написал Труханов.

Он подчеркнул, что историю следует не вымарывать, а переосмыслять, и выразил уверенность в том, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс «Имперского и Советского прошлого», в который можно переместить часть архитектурных памятников города.

Ранее руководитель министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что ведомство в ближайшее время планирует провести заседание экспертной группы, на котором будет поднят вопрос о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе.

Дискуссия о возможном сносе памятника Екатерине II в Одессе стартовала на Украине в середине лета из-за соответствующей петиции на сайте президента страны Владимира Зеленского. Авторы инициативы предложили вместо монумента русской императрице, открыть в городе статую в честь американского порноактера Билли Херрингтона. Петиция с данным призывом собрала более 25 тыс. голосов и была рассмотрена офисом Зеленского, который оставил решение по демонтажу памятника на усмотрение местных властей.

В мире,Геннадий Труханов,Владимир Зеленский,Александр Ткаченко,
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