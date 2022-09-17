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10 минут назад

Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.

Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
Фото: ReutersReuters

«Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».

«Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.

«Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.

«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.

«Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.

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Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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