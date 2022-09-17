"Чудовищная ошибка". На Шри-Ланке испугались ареста самолета "Аэрофлота"

Арест самолета "Аэрофлота" на Шри-Ланке был "чудовищной ошибкой". Об этом в интервью РИА Новости заявил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

Фото: ТАСС ТАСС

Он подчеркнул, что власти страны приносят приносят извинения за этот инцидент и гарантируют, что подобное больше никогда не повторится.

"Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке", - подчеркнул министр.

Кроме того, он сообщил, что Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Россией к середине октября. Сначала будут запущены рейсы по маршруту Москва-Коломбо, а затем из Санкт-Петербурга.

Самолет "Аэрофлота" был задержан 2 июня на Шри-Ланке. После этого авиакомпания приостановила свои рейсы в Коломбо, а МИД РФ заявил протест послу Шри-Ланки.