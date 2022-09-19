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Белый дом не смог объяснить семьям Грайнер и Уилана требования России

Деловая газета "Взгляд"иещё 9

Супруга американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, Шерил заявила, что Белый дом не смог объяснить требования России по обмену заключенными.

Белый дом не смог объяснить семьям Грайнер и Уилана требования РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу глава американского государства Джо Байден принял в Белом доме родственников Грайнер, а также Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Комментируя эту встречу, жена американской баскетболистки сказала, что «администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж. В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.

В мире,Пол Уилан,Зелимхан Хангошвили,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Джозеф Байден,
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