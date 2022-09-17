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19 минут назад

На Украине увидели угрозу нацбезопасности в «Маше и медведе»

Ura.Ru

Мультфильм «Маша и медведь» из-за демонстрации в нем русских символов угрожает нацбезопасности Украины. Об этом сообщается в тексте петиции на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

На Украине увидели угрозу в «Маше и медведе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В мультиках есть НЛП-технологии, русские символы. Например, мультик „Маша и медведь“: дед-рыболов в шапке-ушанке с красной звездой, девушки в кокошниках и т. д. А символы правят миром. Известная прописная истина», — написано в петиции.

Мультфильм, по мнению авторов петиции, препятствует популяризации украинского языка среди украинских детей, делает их лояльными к российским нарративам. Количество подписантов петиции за два дня составило 505 человек.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция о возобновлении мирных переговоров с Россией, передавал телеканал RT. Петиция направлена на мирное согласие и прекращение смертей в конфликте. Спецоперация, начатая Россией 24 февраля, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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