На Украине увидели угрозу в «Маше и медведе»

Мультфильм «Маша и медведь» из-за демонстрации в нем русских символов угрожает нацбезопасности Украины. Об этом сообщается в тексте петиции на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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«В мультиках есть НЛП-технологии, русские символы. Например, мультик „Маша и медведь“: дед-рыболов в шапке-ушанке с красной звездой, девушки в кокошниках и т. д. А символы правят миром. Известная прописная истина», — написано в петиции.

Мультфильм, по мнению авторов петиции, препятствует популяризации украинского языка среди украинских детей, делает их лояльными к российским нарративам. Количество подписантов петиции за два дня составило 505 человек.