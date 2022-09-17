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17 минут назад

Зеленский напомнил Берлину о «нацистском прошлом» из-за отказа поставлять танки

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что отказ Берлина поставлять Киеву танки может быть вызван определенными барьерами из-за «нацистского прошлого» ФРГ. Своим мнением он поделился в интервью Reuters.

Зеленский напомнил Берлину о «нацистском прошлом»
Фото: ReutersReuters

По словам украинского лидера, «нацистские отголоски» мешают Германии добросовестно передавать Украине все, что та требует.

«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», — пояснил Зеленский.

Он также добавил, что пока не собирается вести диалог с Россией.

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До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба счел «загадкой» отказ Германии поставлять танки Киеву.

«В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?», — сказал Кулеба, назвав эту ситуацию «необъяснимой», поскольку, по его словам, в распоряжении Берлина есть необходимые вооружения.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл назвал причину, по которой Запад не может передать Украине танки. Он объяснил, что это связано с договоренностью между западными союзниками.

«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», — сказал Клингбейл.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
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