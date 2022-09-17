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57 минут назад

На Западе заметили тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина

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Обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Дана Хайде указала на тревожный сигнал в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде.

На Западе заметили тревожный сигнал в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению журналистки, Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс российского президента на Украине. Она напомнила, что в ходе встречи лидеры держав заявили о едином фронте на мировой арене.

«Путин и Си Цзиньпин заверили друг друга во взаимной приверженности, Си назвал Путина "старым другом". Это значит, что Пекин намерен и дальше безоговорочно поддерживать курс Путина», — подчеркнула Хайде.

Она предположила, что Си Цзиньпин делает собственные выводы о событиях на Украине, не ориентируясь на западные медиа. «Похоже, Си просто не верит западным СМИ», — пишет обозреватель.

Президент Путин встретился с коллегой из Китая на полях саммита ШОС, который прошел в Самарканде в четверг, 15 сентября. Глава государства объяснил, что Москва ценит позицию Пекина по ситуации вокруг Украины и при этом понимает озабоченность китайских властей по данному вопросу.

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