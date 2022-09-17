Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима

Тайвань исключил Россию из специальной безвизовой программы, которая была введена на острове в 2018 году и действовала в экспериментальном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское Центральное информационное агентство.

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Как заявило Министерство иностранных дел Тайваня, безвизовый режим для россиян истек 31 июля и после этого он продлен не был. Однако с начала эпидемии коронавируса на практике он не был применим из-за ограничений на въезд, введенных властями острова.

Тайвань приостановил безвизовые привилегии для всех иностранных граждан с марта 2020 года на фоне распространения COVID-19. С 12 сентября остров вновь открыл безвизовый въезд для жителей ряда стран, включая Соединенные Штаты, Австралию и Европейский союз. Для этого нужно было пройти трехдневный карантин.