Страны Запада, которые ищут в конфликте вокруг Украины возможность удовлетворить свои интересы, усугубляют ситуацию и причиняют дополнительные страдания жителям стран всего мира, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Его речь была посвящена Дню независимости страны.
По словам главы государства, страны Североатлантического альянса, которые производят оружие, заинтересованы в том, чтобы привести мировую политику к вооруженному конфликту. Обрадор считает, что вместо того, чтобы исправить ситуацию, они предпочитают её усугубить, не обращая внимание на страдания, которые они причиняют всему миру. Кроме того, наносится ущерб стабильности наций и благополучию обществ.
Президент также обратил внимание на то, что действующие ограничения в отношении Москвы и поставки украинским властям оружия привели к эскалации конфликта в регионе. При этом в ООН бездействуют и не нацелены на мирный диалог между Москвой и Киевом.
Ранее во время визита в Вашингтон президент Южной Африки Сирил Рамафоса подверг критике антироссийские шаги Соединенных Штатов, которые могут навредить Африканскому континенту.