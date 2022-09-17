Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине

Страны Запада, которые ищут в конфликте вокруг Украины возможность удовлетворить свои интересы, усугубляют ситуацию и причиняют дополнительные страдания жителям стран всего мира, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Его речь была посвящена Дню независимости страны.

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По словам главы государства, страны Североатлантического альянса, которые производят оружие, заинтересованы в том, чтобы привести мировую политику к вооруженному конфликту. Обрадор считает, что вместо того, чтобы исправить ситуацию, они предпочитают её усугубить, не обращая внимание на страдания, которые они причиняют всему миру. Кроме того, наносится ущерб стабильности наций и благополучию обществ.

Президент также обратил внимание на то, что действующие ограничения в отношении Москвы и поставки украинским властям оружия привели к эскалации конфликта в регионе. При этом в ООН бездействуют и не нацелены на мирный диалог между Москвой и Киевом.