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50 минут назад

Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине

Елена Прошина

Страны Запада, которые ищут в конфликте вокруг Украины возможность удовлетворить свои интересы, усугубляют ситуацию и причиняют дополнительные страдания жителям стран всего мира, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Его речь была посвящена Дню независимости страны.

Президент Мексики обвинил Запад в усугублении конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

По словам главы государства, страны Североатлантического альянса, которые производят оружие, заинтересованы в том, чтобы привести мировую политику к вооруженному конфликту. Обрадор считает, что вместо того, чтобы исправить ситуацию, они предпочитают её усугубить, не обращая внимание на страдания, которые они причиняют всему миру. Кроме того, наносится ущерб стабильности наций и благополучию обществ.

Президент также обратил внимание на то, что действующие ограничения в отношении Москвы и поставки украинским властям оружия привели к эскалации конфликта в регионе. При этом в ООН бездействуют и не нацелены на мирный диалог между Москвой и Киевом.

Ранее во время визита в Вашингтон президент Южной Африки Сирил Рамафоса подверг критике антироссийские шаги Соединенных Штатов, которые могут навредить Африканскому континенту.

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