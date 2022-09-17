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1 час назад

Экс-посол США пожаловался на звонки украинским властям от его имени

Lenta.ru

Бывший посол США в России Майкл Макфол пожаловался, что кто-то связывался с рядом украинских чиновников, выдав себя за него. Об этом дипломат написал в Twitter.

Экс-посол США пожаловался на звонки украинским властям от его имени
Фото: ReutersReuters

«Внимание . Кто-то, кто выдал себя за меня, связывался с несколькими украинскими чиновниками (на русском). Мой код города не 202. Это Вашингтон. Наш в Калифорнии — 650. Прежде чем принять звонок от меня, удостоверьте подлинность через второй канал (электронная почта, личное сообщение, друг и т.д.)», — заявил он.

Ранее российский пранкер Вован рассказал, как им удается дозвониться до политиков. По его словам, пранкеры договариваются о звонке через официальный офис в письменной форме. Он подчеркнул, что письма должны быть оформлены правильно и написаны дипломатическим языком.

Ранее Вован и Лексус разыграли экс-президента США Джорджа Буша, который во время беседы с ними заявил, что миссия Украины состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских солдат. В марте пранкеры от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля дозвонились главе МВД Великобритании Прити Патель. В разговоре с пранкерами британский министр заявила о готовности помочь украинским националистам.

В мире,Денис Шмыгаль,Майкл Макфол,Джордж Буш,
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