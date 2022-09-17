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1 час назад

В США отреагировали на слухи о склонении Киева к переговорам с Москвой

Lenta.ruиещё 3

Посол США на Украине Бриджит Бринк опровергла слухи о том, что глава Госдепа Энтони Блинкен во время поездки в Киев склонял правительство Украины к переговорам с Россией. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ICTV, ее слова слова приводит РИА Новости.

В США отреагировали на слухи о склонении Киева к переговорам с Москвой
Фото: ReutersReuters

«Только украинцы и демократически избранный лидер Украины — президент Зеленский — могут решать, когда и как этот конфликт должен закончиться, а также, когда и как приступать к переговорам», — отметила Бринк.

Блинкен неожиданно приехал в Киев

По ее мнению, задача американских властей заключается в поддержке украинцев «для более сильной позиции» в случае переговоров с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на решение Киева отказаться от переговоров и действовать военным путем фразой «флаг в руки». Он объяснил, что Россия отвела войска от Киева, чтобы создать условия для заключения соглашения, однако украинские власти отказались от всех договоренностей с Москвой и «забросили их в ящик».

Последние очные переговоры России и Украины прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле в конце марта. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Киева отказаться от курса на вступление в НАТО.

В мире,Бриджит Бринк,Энтони Блинкен,Владимир Путин,НАТО,Правительство Украины,Госдеп США,
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