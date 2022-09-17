США задумали еще больше ограничить Россию

Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций против РФ и модификации санкционных режимов для большей эффективности в подрыве российской экономики, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

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«Мы постоянно возвращаемся к санкциям, чтобы быть уверенными в том, что они оказывают желаемое влияние на господина (президента России Владимира) Путина и его экономику. Мы никогда не исключали возможность введения дополнительных санкций и изменения санкционного режима с тем, чтобы последствия для него были гораздо более затратны», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

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Он комментировал европейский доклад, согласно которому санкции оказались менее разрушительны для российской экономики, чем «надеялись» на Западе, в том числе за счет выросших цен на энергоносители. «Его экономика сжимается, она все меньше... Санкции в зависимости от их характера могут занять некоторое время. Это не то, что стрельба из пистолета с немедленным эффектом», – выразил мнение Кирби.

В пятницу в администрации Соединенных Штатов признали, что введенные Западом санкции не оказали ожидаемого влияния на экономику России. Тем временем президент России Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате призвал страны Запада отказаться от политики протекционизма, экономического эгоизма и незаконных санкций. Он также посоветовал Европе снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило, если все так тяжело». Президент также назвал шизофренией введение Западом санкций против детей политиков из России.