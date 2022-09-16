Украина вышла из договора о сотрудничестве в образовании со странами СНГ

Документ был подписан в 1992 году в Ташкенте. Минобразования республики объяснило своё решение тем, что участие в соглашении принимают «страна-агрессор РФ и её союзник Республика Беларусь». Киев выходит из соглашения, поскольку, по заявлению ведомства, Россия ввела войска на Украину «при поддержке» Белоруссии.