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59 минут назад

Украина вышла из договора о сотрудничестве в образовании со странами СНГ

Говорит Москва

Документ был подписан в 1992 году в Ташкенте. Минобразования республики объяснило своё решение тем, что участие в соглашении принимают «страна-агрессор РФ и её союзник Республика Беларусь». Киев выходит из соглашения, поскольку, по заявлению ведомства, Россия ввела войска на Украину «при поддержке» Белоруссии.

Украина вышла из договора о сотрудничестве в образовании со странами СНГ
Фото: ТАССТАСС

Ранее Киев принял решение прекратить участие во всех международных договорах с Москвой и Минском. В марте украинская сторона аннулировала взаимное признание дипломов с российскими вузами, отмечает «Коммерсантъ».

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