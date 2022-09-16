Елизавета II унесла с собой в могилу тайное послание на обручальном кольце

Покойная королева Великобритании Елизавета II так и не раскрыла своим близким и общественности тайну гравировки на обручальном кольце, которое ей подарил муж — принц Филипп. Об этом сообщает «7Дней».

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По данным издания, последний день Елизавета II провела со своей дочерью — принцессой Анной. Однако, даже умирая, королева не рассказала ни ей, ни кому либо еще о надписи, выгравированной на ее обручальном кольце, которое она носила все время со дня свадьбы с Филиппом.

Супруг сделал ей подарок в 1947 году. Известно, что на внутренней стороне кольца есть надпись, но о ее содержании знали только сама пара и ювелир, сделавший ее. При этом на сегодняшний день уже никого из них нет в живых. В «7 Дней» предположили, что надпись оказалась настолько личной, что королева не захотела посвящать в нее никого из семьи.

Шанс, что близкие Елизаветы II узнают о тайне гравировке до сих пор есть, но только в том случае, если они решат снять с ее руки кольцо. Но вероятность такого исхода крайне мала.