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39 минут назад

США не исключают введение новых санкций против РФ

Национальная Служба Новостей

Власти США не исключают введение новых санкций против РФ в связи с событиями на территории Украины. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

Белый дом: санкции - это не стрельба из пистолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В администрации также отметили, что некоторые санкции могут быть модифицированы в целях большей эффективности. Также в Белом доме добавили, что санкции это «не стрельба из пистолета с немедленным эффектом».

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Санкции против РФ вводятся на регулярной основе с конца февраля текущего года, когда российские власти начали военную операцию на территории Украины.

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