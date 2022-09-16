Белый дом: санкции - это не стрельба из пистолета

Власти США не исключают введение новых санкций против РФ в связи с событиями на территории Украины. Об этом заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В администрации также отметили, что некоторые санкции могут быть модифицированы в целях большей эффективности. Также в Белом доме добавили, что санкции это «не стрельба из пистолета с немедленным эффектом».