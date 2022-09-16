В ООН нарушили правило ради Зеленского

Генеральная ассамблея ООН нарушила правило ради президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
Несмотря на то, что в этом году предполагалось только очное участие делегатов, ООН разрешила Зеленскому выступить посредством предзаписанного видеообращения. За такое решение проголосовала 101 страна, а 19 предпочли воздержаться. Были и те, кто голосовал против – 7 стран, среди которых Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия.
«Каждое государство-член, государство-наблюдатель и Европейский союз могут представить предзаписанное заявление главы, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будет проиграно в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений на 77-й сессии после вводного слова представителя страны, физически присутствующего в зале Ассамблеи», – постановила Генассамблея ООН.
Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что российская сторона выступала за то, чтобы такое право получили все нуждающиеся в этом страны, а не одна лишь Украина.
Ранее стало известно, что с трибуны 77-й сессии Генассамблеи ООН выступит президент США Джо Байден.