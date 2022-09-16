В ООН нарушили правило ради Зеленского

Несмотря на то, что в этом году предполагалось только очное участие делегатов, ООН разрешила Зеленскому выступить посредством предзаписанного видеообращения. За такое решение проголосовала 101 страна, а 19 предпочли воздержаться. Были и те, кто голосовал против – 7 стран, среди которых Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия.