Орбан предупредил Украину о потере половине территорий

Украина может потерять значительную часть своих земель, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече партии «Фидес – Венгерский гражданский союз».

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«Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Nepszava.

Кроме того, он возложил вину за полномасштабные боевые действия на Запад.

«Конфликт на Украине был бы локальный, но вмешался Запад и сделал его глобальным», – отметил премьер.

Так же Орбан раскритиковал санкции ЕС против России и назвал их выстрелом себе в ногу.

«Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности», – заявил премьер Венгрии.

Он добавил, что выступит против продления антироссийских санкций.

Ранее Орбан заявил, что энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана.