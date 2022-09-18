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29 минут назад

Орбан предупредил Украину о потере половине территорий

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Украина может потерять значительную часть своих земель, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече партии «Фидес – Венгерский гражданский союз».

Орбан предупредил Украину о потере половине территорий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Nepszava.

Кроме того, он возложил вину за полномасштабные боевые действия на Запад.

«Конфликт на Украине был бы локальный, но вмешался Запад и сделал его глобальным», – отметил премьер.

Так же Орбан раскритиковал санкции ЕС против России и назвал их выстрелом себе в ногу.

«Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности», – заявил премьер Венгрии.

Он добавил, что выступит против продления антироссийских санкций.

В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России

Ранее Орбан заявил, что энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.

В мире,Виктор Орбан,ЕС,
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