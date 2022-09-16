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1 час назад

Пелоси призвала к санкциям, которые «заставят Россию страдать»

Газета.Ru

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что для прекращения спецоперации на Украине необходимы санкции, которые «заставят Россию страдать». Об этом она сказала на пресс-конференции председателей парламентов «Большой семерки» в Берлине, сообщает РИА «Новости».

Пелоси призвала к санкциям, которые «заставят Россию страдать»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для этого (прекращения огня — прим. ред.) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», — сказала Пелоси.

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Также спикер палаты представителей конгресса США считает необходимым лишить Россию замороженных активов и направить их на восстановление Украины.

«Захватить российские активы, заморозить их, а затем использовать для восстановления Украины», — заявила Пелоси, добавляя, что «для этого потребуется много денег».

При этом Министерство обороны США полагает, что на Украине продолжатся очень тяжелые бои».

В мире,Еврокомиссия,Пентагон,
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