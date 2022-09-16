Пелоси призвала к санкциям, которые «заставят Россию страдать»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что для прекращения спецоперации на Украине необходимы санкции, которые «заставят Россию страдать». Об этом она сказала на пресс-конференции председателей парламентов «Большой семерки» в Берлине, сообщает РИА «Новости».