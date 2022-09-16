Пелоси призвала к санкциям, которые «заставят Россию страдать»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что для прекращения спецоперации на Украине необходимы санкции, которые «заставят Россию страдать». Об этом она сказала на пресс-конференции председателей парламентов «Большой семерки» в Берлине, сообщает РИА «Новости».
«Для этого (прекращения огня — прим. ред.) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», — сказала Пелоси.
Также спикер палаты представителей конгресса США считает необходимым лишить Россию замороженных активов и направить их на восстановление Украины.
«Захватить российские активы, заморозить их, а затем использовать для восстановления Украины», — заявила Пелоси, добавляя, что «для этого потребуется много денег».
При этом Министерство обороны США полагает, что на Украине продолжатся очень тяжелые бои».