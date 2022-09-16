ЦРУ заподозрило Китай в планах по захвату Тайваня

«Хотя Китай очень заинтересован в расширении сферы своего политического и военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, он, вероятно, будет более осторожен, когда дело доходит до агрессивных действий. В частности, таких как вторжение на Тайвань», – добавил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Х. Каль.