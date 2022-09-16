ЦРУ заподозрило Китай в планах по захвату Тайваня

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил, что Китай готовится захватить Тайвань. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
По словам Дэвида Коэна, председатель КНР Си Цзиньпин поручил военным силам Китая начать подготовку к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Представитель ЦРУ также добавляет, что американская разведка пока не склонна считать, что руководство Китая приняло окончательное решение по этому вопросу.
«Хотя Китай очень заинтересован в расширении сферы своего политического и военного влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, он, вероятно, будет более осторожен, когда дело доходит до агрессивных действий. В частности, таких как вторжение на Тайвань», – добавил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Х. Каль.
Ранее Китай ввел санкции против глав американских компаний за поставки оружия Тайваню.