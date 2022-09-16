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56 минут назад

В ООН разрешили Зеленскому выступать по видеосвязи

Ura.Ru

Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

В ООН разрешили Зеленскому выступать по видеосвязи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Генассамблея приняла решение разрешить Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то, что в нынешнем году предполагается только очное участие всех делегатов», — сообщает РИА «Новости».

Недели высокого уровня ООН пройдет 20—26 сентября. Ранее российский постоянный представитель при организации Небензя осудил планы Зеленского по выступлению на Генассамблее ООН в формате видеообращения. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной.

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