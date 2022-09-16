В ООН разрешили Зеленскому выступать по видеосвязи

«Генассамблея приняла решение разрешить Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в формате предзаписанного видеообращения, несмотря на то, что в нынешнем году предполагается только очное участие всех делегатов», — сообщает РИА «Новости».