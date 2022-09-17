Эксперт: США находятся в упадке

Военная и экономическая мощь США сокращается, в обществе наблюдается раскол, а вмешательство в ситуацию на Украине может еще большее осложнить положение Вашингтона. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Hill Уильям Молуни в статье под заголовком "Америка движется к геополитической катастрофе", опубликованной в пятницу.

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Как он полагает, есть "тревожные свидетельства опасного и усугубляющегося дисбаланса между обязательствами США по всему миру и тем, какие экономические ресурсы требуются для их выполнения". "В настоящее время США, возможно, столкнулись с "идеальным штормом" в виде углубления политических разногласий в стране и все более агрессивных врагов за рубежом", - отмечается в материале.

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"Наиболее значимым геополитическим событием этого столетия стал необычайный подъем Китая и параллельный упадок Соединенных Штатов в плане военной мощи, экономического могущества и внутреннего единства. Главной причиной упадка Америки стал ущерб, который она нанесла себе сама, прежде всего это две изнурительные войны, которые, несмотря на огромные экономические затраты, завершились катастрофически, оставив в наследство крах руководства, политический раскол и значительно снизившееся доверие к Америке в мире", - полагает автор.

По словам Молуни, "еще более опасным делают положение Америки в мире" Россия, Иран и КНДР. Они, по мнению обозревателя, "разделяют давнюю цель Китая, состоящую в том, чтобы покончить, как они полагают, с "деспотической гегемонией Соединенных Штатов". Молуни считает, что Россия, Китай, Иран и КНДР, "хотя и не входят официально в союз, постоянно действуют согласованно для реализации своего совместного проекта - ослабления Соединенных Штатов".

"Соединенные Штаты, показывая, что мы, по всей видимости, ничему не научились на своих ошибках в Ираке и Афганистане, решительно втянули НАТО в опосредованную войну с Россией на Украине, снова ввязавшись в потенциально продолжительный конфликт без ясно обозначенных целей и жизнеспособной стратегии выхода, что, безусловно, потребует от НАТО значительных объемов средств и вооружений", - отметил обозреватель. Как он полагает, "Америка, Россия и Украина не могут принять поражения и не примут его". По мнению Молуни, в связи с происходящим есть "риск просчета и потенциальной эскалации".