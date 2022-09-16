Зеленский назвал условие для экспорта аммиака из РФ через Украину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для экспорта российского аммиака через Украину — по его словам, он согласился бы на это в обмен на освобождение украинских военнопленных. Об этом сообщает Reuters.

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«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН», — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что в ООН обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину. Так предлагается улучшить глобальную ситуацию с удобрениями, производство которых в Европе сократилось из-за роста цен на газ.