МЧС Киргизии эвакуировало из зоны конфликта с Таджикистаном более 135 тыс. граждан

Бишкек сегодня сообщил об обстреле киргизских пограничных отрядов со стороны Таджикистана. Власти привели сведения о 59 пострадавших гражданских и военных. Во второй половине дня стороны договорились о прекращении огня, но в нескольких районах стрельба продолжается.