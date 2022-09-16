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2 часа назад

МЧС Киргизии эвакуировало из зоны конфликта с Таджикистаном более 135 тыс. граждан

Говорит Москваиещё 1

В ведомстве заявили, что это предварительные данные.

Для перемещённых лиц на территории страны открываются пункты временного размещения.

Бишкек сегодня сообщил об обстреле киргизских пограничных отрядов со стороны Таджикистана. Власти привели сведения о 59 пострадавших гражданских и военных. Во второй половине дня стороны договорились о прекращении огня, но в нескольких районах стрельба продолжается.

Ситуация на границе обострилась 14 сентября. Киргизия и Таджикистан предъявили друг другу взаимные обвинения в возобновлении конфликта, передаёт ТАСС.

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