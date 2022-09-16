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14 минут назад

Пока вы не уснули: условие Путина для встречи с Зеленским и решение ЦБ по ключевой ставке

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин назвал условие встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо согласие Киева. Однако там от диалога отказываются, передает РИА Новости.

Первое условие — чтобы они (киевские власти — NEWS.ru) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал — не знаю где, но публично — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов — не надо, — сказал Путин.

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В Германии раскрыли причину отказа Запада передать танки Украине

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл объяснил, почему Запад не передает Украине танки. Как сообщает «Лента.ру», причина в договоренности между членами НАТО.

«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», — сказал член бундестага.

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ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России 16 сентября решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. ЦБ указал на низкие темпы прироста потребительских цен. Они способствуют дальнейшему замедлению годовой инфляции, добавил Центробанк. Это обусловлено влиянием набора разовых факторов, а также сдержанным потребительским спросом.

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Путин обратился с призывом к Западу на заседании саммита ШОС

Президент РФ Владимир Путин призвал страны прекратить использовать в своей политике "экономический эгоизм" и незаконные санкции, указал на системные ошибки ведущих экономик мира. Об этом он заявил, выступая на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате.

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Глава USADA: в деле Валиевой найдены доказательства нарушений

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт предположил, что в ходе расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой были найдены достаточные доказательства ее вины. Его слова приводит USA TODAY. Ранее Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые у фигуристки взяли в ходе ОИ, были отрицательными. В итоге Валиевой разрешили участвовать в индивидуальных соревнованиях с учетом ее статуса защищенного лица (ей не было 16 лет), где она заняла только четвертое место.

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В H&M прокомментировали слухи о поставках новых коллекций в РФ

Информация о поступлении в Россию новых коллекций одежды сети H&M была опровергнута. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на представителей пресс-службы компании. Они подчеркнули, что в настоящее время H&M лишь распродает оставшийся сток.

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Дочь Пескова выходит замуж

соцсети

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский в своем Telegram-канале сообщил, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета выходит замуж. По словам журналиста, избранником 24-летней Елизаветы стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов - выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается больше трех лет и вот теперь решила пожениться.

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АвтоВАЗ сообщил о возобновлении поставок запчастей Renault

Российский автомобилестроительный холдинг «АвтоВАЗ», вместе с дочерней компанией «Лада-Имидж», стали единственными дистрибьюторами, официально уполномоченными поставлять оригинальные запчасти Renault в Россию. Об этом сообщает журнал Auto.ru.

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Познер прокомментировал данные о срочной госпитализации

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения о госпитализации с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, он опроверг информацию, назвав ее «враньем». Напомним, что о заболевании журналиста сообщил Telegram-канал Mash. По их информации, симптомы COVID-19 якобы проявились вчера. Когда состояние ухудшилось, он вызвал скорую, врачи которой приняли решение о госпитализации.

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Раскрыта причина отмены концерта «Би-2» в Латвии

Концерт российской группы «Би-2» в Латвии отменили из-за запрета на въезд в страну россиянам с шенгенскими визами. Как сообщает Teleprogramma.pro, мероприятие должно было состояться 23 сентября, когда как ограничение начнет действовать с 19 сентября. Как рассказал организатор концерта Сергей Малышкин, выступление «Би-2» было анонсировано еще в 2019 году и к первой дате проведения билеты были полностью проданы. Однако тогда планам помешало закрытие границ из-за пандемии COVID-19 — ограничения ввели за неделю до мероприятия.

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В мире,Камила Валиева,Владимир Зеленский,Владимир Познер,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,НАТО,ШОС,Автоваз,Бундестаг,
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