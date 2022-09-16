Кабмин Украины разрешил сажать в тюрьму за получение паспорта РФ

В кабинете министров Украины согласовали проект закона, согласно которому за получение российского гражданства гражданам будет грозить уголовная ответственность. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук .

«За пропаганду вражеского [российского] гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Если госслужащий получил вражеский паспорт, он получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет», — сообщает Верещук в своем официальном telegram-канале.

Вице-премьер также отметила, что за создание условий, при которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение, будет грозить наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.