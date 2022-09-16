В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
23 минуты назад

Кабмин Украины разрешил сажать в тюрьму за получение паспорта РФ

Ura.Ru

В кабинете министров Украины согласовали проект закона, согласно которому за получение российского гражданства гражданам будет грозить уголовная ответственность. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

Кабмин Украины разрешил сажать в тюрьму за получение паспорта РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За пропаганду вражеского [российского] гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Если госслужащий получил вражеский паспорт, он получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет», — сообщает Верещук в своем официальном telegram-канале.

Вице-премьер также отметила, что за создание условий, при которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение, будет грозить наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.

«Российский паспорт — это вражеское оружие и на нашей территории подлежит уничтожению», — заключила министр по вопросам реинтеграции.

Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту Донбасса.

В мире,Ирина Верещук,Владимир Путин,Правительство Украины,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители