В бундестаге разразился скандал из-за раскола по санкциям против РФ

В парламентской фракции партии Левых в бундестаге в Германии начался скандал, так как депутатам не удалось прийти к единой позиции по антироссийским санкциям. Об этом сообщает издание Die Welt. В результате из-за разных взглядов и позиций среди парламентариев произошел сильный раскол.

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Разногласия стали происходить после выступления представительницы Левой партии Сары Вагенкнехт, которая отстаивает позицию о неэффективности санкций против Москвы. Также она предлагала возобновить переговоры с российской стороной. В связи с чем во фракции наметился раскол.

Слова Вагенкнехт возмутили многих членов Левых, в том числе премьер-министра федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелова. Член Левых, руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил покинуть партию, сказав, что не хочет принимать "требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с РФ".