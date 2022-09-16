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12 минут назад

Die Welt: в бундестаге начался скандал в результате раскола по санкциям против РФ

Газета.Ruиещё 1

В парламентской фракции партии Левых в бундестаге в Германии начался скандал, так как депутатам не удалось прийти к единой позиции по антироссийским санкциям. Об этом сообщает издание Die Welt. В результате из-за разных взглядов и позиций среди парламентариев произошел сильный раскол.

В бундестаге разразился скандал из-за раскола по санкциям против РФ
Фото: ReutersReuters

Разногласия стали происходить после выступления представительницы Левой партии Сары Вагенкнехт, которая отстаивает позицию о неэффективности санкций против Москвы. Также она предлагала возобновить переговоры с российской стороной. В связи с чем во фракции наметился раскол.

Слова Вагенкнехт возмутили многих членов Левых, в том числе премьер-министра федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелова. Член Левых, руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил покинуть партию, сказав, что не хочет принимать "требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с РФ".

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Сара Вагенкнехт,Владимир Путин,Бундестаг,
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