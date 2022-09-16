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45 минут назад

CNN: США разочарованы эффектом санкций для экономики России

ТАСС

Введенные Западом санкции не оказали желаемого влияния на экономику России, признают в Белом доме. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации.

CNN: США разочарованы эффектом санкций для экономики России
Фото: ReutersReuters

"Мы рассчитывали, что отключение от SWIFT и все блокирующие санкции в отношении российских банков полностью разрушат российскую экономику и к сентябрю мы будем иметь дело с гораздо более слабой в экономическом отношении Россией, чем сейчас", - сказал собеседник телеканала.

Другой представитель администрации согласился с этой точкой зрения, но выразил надежду на то, что воздействие ограничений будет усиливаться в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

"С самого начала мы рассматривали санкции как длительные. Посмотрим, каков будет результат долгой игры", - отметил он.

Глава Еврокомиссии: санкции «разорвут» экономику России

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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