CNN: США разочарованы эффектом санкций для экономики России

"Мы рассчитывали, что отключение от SWIFT и все блокирующие санкции в отношении российских банков полностью разрушат российскую экономику и к сентябрю мы будем иметь дело с гораздо более слабой в экономическом отношении Россией, чем сейчас", - сказал собеседник телеканала.