Китайской делегации не разрешили проститься с Елизаветой II

«Спикер палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где тело покойной королевы будет находиться до похорон в понедельник», – говорится в статье.

Отмечается, что после запрета чиновники подняли вопрос, могут ли вообще спикеры палаты общин и палаты лордов запрещать кому-то доступ в Вестминстер-холл для прощания с почившим монархом. Также уточняется, что китайская делегация будет присутствовать на похоронах в Вестминстерском аббатстве 19 сентября, но зайти в Вестминстер-холл и отдать последние почести королеве им не разрешат.