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14 минут назад

Немецкого депутата обвинили в связях с Россией

Елена Прошина

Депутата парламента Германии от фракции Левой партии Сару Вагенкнехт обвинили в связях с Россией из-за скриншота с надписью на русском языке, который она показала у себя на YouTube-канале. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на t-online.

Немецкого депутата обвинили в связях с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на скриншоте была изображена публикация в Twitter коллеги Вагенкнехт Бодо Рамелова, выступавшего против призывов к переговорам с Россией по поставкам газа. При этом дата записи на снимке экрана отображалась на русском языке, что и вызвало критику среди пользователей. Они предположили, что скриншот был сделан с «корпоративного мобильного телефона из Кремля».

Однако Вагенкнехт опровергла данную теорию, заявив, что иллюстрацией ее обзора недели занимаются не «агенты президента РФ Владимира Путина», а сотрудница российского происхождения, уже несколько лет проживающая в Германии.

В «РИА Новости» напомнили, что депутат известно своими пророссийскими высказываниями, за что неоднократно подвергалась критике. В частности, Вагенкнехт обвиняла в росте цен не спецоперацию РФ на Украине, а решения стран Евросоюза.

В мире,Сара Вагенкнехт,Владимир Путин,Бундестаг,ЕС,
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