В Кривом Роге заявили о риске техногенной катастрофы

Накануне об обстрелах гидротехнических сооружений в городе сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул . По его словам, было два попадания в район гидротехнических сооружений. Градоначальник призвал жителей не покидать укрытия и не выкладывать кадры последствий в соцсети.

Ранее о ракетном ударе по гидросооружению сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. С таким же заявлением выступил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Позднее Вилкул подтвердил удар, а сегодня днем отметил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению в Кривом Роге, в результате которого город был частично затоплен, пришлось подорвать дамбу в районе Черногорки. Он объяснил такое решение намерением снизить уровень воды в реке Ингулец. В Минобороны России данную ситуацию не комментировали.