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1 час назад

В Кривом Роге сообщили о масштабном разрушении гидротехнических сооружений

News.ru

Глава Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентин Резниченко рассказал о масштабных разрушениях гидротехнических сооружений в городе в своем Telegram-канале. В настоящее время спасатели пытаются устранить последствия аварии, чтобы избежать техногенной катастрофы.

В Кривом Роге заявили о риске техногенной катастрофы
Фото: krivoi_rog/t.mekrivoi_rog/t.me

Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу, — поделился он.

Накануне об обстрелах гидротехнических сооружений в городе сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, было два попадания в район гидротехнических сооружений. Градоначальник призвал жителей не покидать укрытия и не выкладывать кадры последствий в соцсети.

Ранее о ракетном ударе по гидросооружению сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. С таким же заявлением выступил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Позднее Вилкул подтвердил удар, а сегодня днем отметил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению в Кривом Роге, в результате которого город был частично затоплен, пришлось подорвать дамбу в районе Черногорки. Он объяснил такое решение намерением снизить уровень воды в реке Ингулец. В Минобороны России данную ситуацию не комментировали.

В мире,Кирилл Тимошенко,Андрей Ермак,Александр Вилкул,Минобороны России,
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