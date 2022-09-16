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16 минут назад

Дэвид Бекхэм стоит в очереди к гробу Елизаветы II 12 часов

Газета.Ru

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм провел в очереди на вход в Вестминстерской дворец, где находится гроб с телом Елизаветы II, 12 часов. Об этом бывший спортсмен рассказал Sky News.

Дэвид Бекхэм стоит в очереди к гробу Елизаветы II 12 часов
Фото: @RupertMyers/Twitter@RupertMyers/Twitter

Журналисты Sky News около 14 часов дня (16.00 мск) поговорили с Бекхэмом и выяснили, что он уже 12 часов находится в очереди, чтобы попрощаться с Елизаветой II.

Бывший футболист заявил, что пришел поклониться "особенной" королеве Великобритании. Он был одет в классический костюм, который дополняли кепка и галстук.

"Наши мысли с [королевской] семьей, очень приятно слышать все эти истории от людей, которые здесь собрались", - сказал Дэвид Бекхэм.

По его словам, самым запоминающимся моментом, связанным с британской монархией, стало вручение ему Ордена Британской империи.

"Мне так повезло, что в моей жизни было несколько таких моментов, когда я был рядом с Ее Величеством. Это грустный день, но это день, который нужно запомнить", - поделился Бекхэм.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что британцы приносят на церемонию прощания с Елизаветой II cвоих собак и прах близких.

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