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35 минут назад

Политика ЕС в отношении России будет пересмотрена

Lenta.ru

Франция, Польша и Германия предложили пересмотреть основные принципы политики Евросоюза (ЕС) в отношении России на фоне конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлениях МИД трех стран, сообщает ТАСС.

Политика ЕС в отношении России будет пересмотрена
Фото: ReutersReuters

«В то время как российское вторжение на Украину стало поворотным моментом в отношениях ЕС и России, мы должны пересмотреть основные принципы политики ЕС в отношении РФ», — говорится в заявлении.

МИД трех стран также выступили за стратегический подход с участием международных партнеров к задачам восстановления на Украине в координированном и стабильном формате.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что если российская сторона примет решение отключить европейцам газ на фоне введения потолка цен на энергоресурсы, то в результате таких контрмер Европа не выдержит и вся замерзнет.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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