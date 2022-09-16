США используют спор Варшавы и Берлина касательно выплаты репараций за потери во времена Второй мировой войны, чтобы ослабить своего главного союзника в Европе - Германию. Об этом разговоре с "Рамблером" заявил профессор, директор Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца, который пригрозил пересмотром границ с Польшей после требований о выплатах.





Но занятнее всего, что Соединенные Штаты используют этот конфликт в Европе для того, чтобы ослабить своего главного союзника - Германию. А это тот союзник, который фактически контролирует ЕС. И вот эти действия - с "Северным потоком 2", с помощью Евросоюза Украине, а теперь еще и ситуация с Польшей - они становятся понятными, когда начинаешь рассматривать положение дел под таким углом зрения.



Политической альтернативой Германии в Евросоюзе становится Польша, чьи амбиции будут подогревать. А поляки будут требовать от всех подачек. И будут пытаться использовать все страны в качестве бесплатных доноров. Если они чего-то не выклянчат, то они будут требовать - такой характер. Здесь политическая целесообразность складывается с национальными чертами характера.



Если я скажу, что пересмотр границ между Германией и Польшей абсолютно нереален, то я, наверное, ошибусь. Все реально. После того, как в Хельсинки в 1975 году был акт, почему-то считалось, что все границы затвердели насмерть, были "прибиты гвоздями". Но это оказалось не так. В начале 90-х годов все границы "поползли", в том числе границы между ГДР и ФРГ. Фактически ФРГ "поглотила" Германию, с этого надо начинать. Поэтому сложившиеся Ялтинско-Потсдамская система международных отношений и Хельсинкская система фактически разрушены, теперь все возможно.



Германия уже выплачивала репарации после Второй мировой войны. И Польша все претензии сняла в отношении этих репараций еще в 1953 году, формально отказалась от этого. Поэтому вопрос по большому счету закрыт. Но сейчас, когда американцами развалена система международного права, оказывается, что к любым вопросам можно возвращаться не один раз, и судить уже не на основании международно-правовых норм. Если бы отношения базировались именно на этом, то здесь у поляков не было бы ни одного шанса. Но так как американцы предложили некие нормы и правила, то они могут стать основанием для пересмотра и границ, и чего угодно. То есть в данном случае политическая целесообразность будет побеждать международное право постоянно.



Отношения Польши и Германии осложняются. Поляки будут пытаться подкрепить свои требования какими-то экономическими и политико-дипломатическими шагами. Они могут попытаться осложнить жизнь Германии, потому что у немцев инерция следования международному праву и своему праву до каких-то пор будет преобладать. А у поляков таких сдерживающих моментов нет. Я не исключаю того, что в ближайшее время начнутся какие-то шаги, которые будут демонстрировать, что это не пустые декларации Польши, а что за ними стоят реальные политические требования. Поляки будут везде, где возможно опираться на позицию англосаксов - Великобритании и США. Эта ситуация уже сказывается на отношениях стран и будет сказываться дальше. Мало того, что поляки уже давно используют Евросоюз в качестве дойной коровы, получая от него десятки миллиардов евро ежегодно, и паразитируют на своем членстве в ЕС, теперь они еще и начинают заниматься шантажом, пытаясь превратиться в политическую альтернативу Германии.Но занятнее всего, что Соединенные Штаты используют этот конфликт в Европе для того, чтобы ослабить своего главного союзника - Германию. А это тот союзник, который фактически контролирует ЕС. И вот эти действия - с "Северным потоком 2", с помощью Евросоюза Украине, а теперь еще и ситуация с Польшей - они становятся понятными, когда начинаешь рассматривать положение дел под таким углом зрения.Политической альтернативой Германии в Евросоюзе становится Польша, чьи амбиции будут подогревать. А поляки будут требовать от всех подачек. И будут пытаться использовать все страны в качестве бесплатных доноров. Если они чего-то не выклянчат, то они будут требовать - такой характер. Здесь политическая целесообразность складывается с национальными чертами характера.Если я скажу, что пересмотр границ между Германией и Польшей абсолютно нереален, то я, наверное, ошибусь. Все реально. После того, как в Хельсинки в 1975 году был акт, почему-то считалось, что все границы затвердели насмерть, были "прибиты гвоздями". Но это оказалось не так. В начале 90-х годов все границы "поползли", в том числе границы между ГДР и ФРГ. Фактически ФРГ "поглотила" Германию, с этого надо начинать. Поэтому сложившиеся Ялтинско-Потсдамская система международных отношений и Хельсинкская система фактически разрушены, теперь все возможно.Германия уже выплачивала репарации после Второй мировой войны. И Польша все претензии сняла в отношении этих репараций еще в 1953 году, формально отказалась от этого. Поэтому вопрос по большому счету закрыт. Но сейчас, когда американцами развалена система международного права, оказывается, что к любым вопросам можно возвращаться не один раз, и судить уже не на основании международно-правовых норм. Если бы отношения базировались именно на этом, то здесь у поляков не было бы ни одного шанса. Но так как американцы предложили некие нормы и правила, то они могут стать основанием для пересмотра и границ, и чего угодно. То есть в данном случае политическая целесообразность будет побеждать международное право постоянно.Отношения Польши и Германии осложняются. Поляки будут пытаться подкрепить свои требования какими-то экономическими и политико-дипломатическими шагами. Они могут попытаться осложнить жизнь Германии, потому что у немцев инерция следования международному праву и своему праву до каких-то пор будет преобладать. А у поляков таких сдерживающих моментов нет. Я не исключаю того, что в ближайшее время начнутся какие-то шаги, которые будут демонстрировать, что это не пустые декларации Польши, а что за ними стоят реальные политические требования. Поляки будут везде, где возможно опираться на позицию англосаксов - Великобритании и США. Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

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Ранее польский сейм поддержал резолюцию с требованием репараций с Германии. Власти Польши заявляли, что ждут от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). ФРГ в свою очередь ответили на это, что не намерены ничего платить. По словам представителя МИД ФРГ Берлин считает вопрос репараций закрытым.