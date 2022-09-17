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29 минут назад

Макрон: ответственные за насилие в Изюме должны ответить за содеянное

Газета.Ruиещё 1

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым привлечь к ответственности тех, кто совершил насильственные действия в Изюме Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон: ответственные за насилие в Изюме должны ответить за содеянное
Фото: ReutersReuters

"Я решительно осуждаю насилие, совершенное в Изюме. Те, кто совершил это, должны ответить за свои действия. Не существует мира без правосудия, — заявил Макрон.

Ранее стало известно, что мониторинговая миссия Организации объединенных наций (ООН) по правам человека посетит город Изюм в Харьковской области. Визит миссии связан с сообщениями о предполагаемом обнаружении в городе массовых захоронений, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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