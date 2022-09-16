В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
30 минут назад

«Карлик против великана»: Орбан высмеял санкции ЕС

Алиса Селезнёва

Европейские энергетические санкции против России похожи на действия карлика против великана. Об этом заявил сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

«Карлик против великана»: Орбан высмеял санкции ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление венгерский лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Орбан отметил, что обычно санкции вводит «сильный против слабого», однако энергетические санкции ЕС не подходят под эту категорию.

«Мы в Европе энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана. По-моему, это не может привести ни к чему хорошему», - констатировал он.

Премьер-министр Венгрии также предупредил, что антироссийские санкции могут «поглотить все, чего Европа добилась за последние 10 лет», и наносят ущерб его стране. Он выразил уверенность, что ситуация в Европе сразу бы улучшилась в случае отказа от санкций в отношении России.

Санкционное давление на Россию был усилено западными странами после начала российской специальной операции на Украине. США и другие западные страны ввели ограничения, в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию. Эти действия привели к росту цен и масштабному энергетическому кризису в ЕС.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители