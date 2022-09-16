«Карлик против великана»: Орбан высмеял санкции ЕС

Европейские энергетические санкции против России похожи на действия карлика против великана. Об этом заявил сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

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Такое заявление венгерский лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Орбан отметил, что обычно санкции вводит «сильный против слабого», однако энергетические санкции ЕС не подходят под эту категорию.

«Мы в Европе энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана. По-моему, это не может привести ни к чему хорошему», - констатировал он.

Премьер-министр Венгрии также предупредил, что антироссийские санкции могут «поглотить все, чего Европа добилась за последние 10 лет», и наносят ущерб его стране. Он выразил уверенность, что ситуация в Европе сразу бы улучшилась в случае отказа от санкций в отношении России.