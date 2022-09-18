Politico: встреча Трасс и Байдена перенесена на среду

Встреча премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и президента Соединенных Штатов Джо Байдена перенесена на среду, 21 сентября, сообщает издание Poltico со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Великобритании.

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Изначально предполагалось, что встреча Лиз Трасса и Джо Байдена должна была пройти в воскресенье, 18 сентября, в Лондоне, перед церемонией похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Причины переноса встречи не уточняются. Ожидается, что на похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября 2022 года в Вестминстерском аббатстве, соберутся более 30 мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Шри-Ланки Ранила Викремесинге и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.