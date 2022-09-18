В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Politico: встреча Трасс и Байдена перенесена на среду

Газета.Ruиещё 1

Встреча премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и президента Соединенных Штатов Джо Байдена перенесена на среду, 21 сентября, сообщает издание Poltico со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Великобритании.

Politico: встреча Трасс и Байдена перенесена на среду
Фото: ReutersReuters

Изначально предполагалось, что встреча Лиз Трасса и Джо Байдена должна была пройти в воскресенье, 18 сентября, в Лондоне, перед церемонией похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Причины переноса встречи не уточняются. Ожидается, что на похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября 2022 года в Вестминстерском аббатстве, соберутся более 30 мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Шри-Ланки Ранила Викремесинге и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер стали объектом насмешек среди британских пользователей Twitter. Объектом для шуток стало совместное фото двух политиков на церемонии прощания с Елизаветой II.

В мире,Эммануэль Макрон,Елизавета II,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,Лейбористская партия,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители