Эрдоган заявил о стремлении Турции вступить в ШОС

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«Конечно, цель»

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Эрдоган подчеркнул, что быть и не быть членом ШОС — «все это разные вещи». Однако отношения Турции со странами «шанхайской пятерки» улучшатся, если она к ним присоединится. Благодаря этому стремлению сформируется «совершенно иное положение» государства, поэтому Эрдоган заявил о намерении Анкары вступить в организацию.

«Конечно. Это и есть цель», — ответил Эрдоган на вопрос журналистов, имел ли он в виду возможность присоединения Турции к ШОС.

О желании стать членом «шанхайской семьи» также заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны», — отметил он.

Ранее Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС. Генсек объединения Чжан Мин подчеркнул, что «Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Белоруссии».

Эрдоган и Путин

На полях саммита Эрдоган провел «плодотворные двусторонние встречи» с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также с премьер-министрами Пакистана и Индии. Во время встреч политики обсудили отношения стран и рассмотрели актуальные глобальные вопросы.

16 сентября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега обсудили новую схему оплаты за газ для Анкары. Теперь 25 процентов российского топлива в Турцию начнут оплачиваться в рублях. Путин отметил, что Анкара обеспечивает надежный маршрут для поставок газа в другие страны.

«Без всяких сбоев по "Турецкому потоку" идут поставки в Европу», — отметил он.

8 стран входят в ШОС

Кроме того, Путин приветствовал работу Турции в ШОС. Он подчеркнул, что рад видеть Анкару на саммите.

«Турция является страной этого региона, и, мне кажется, это абсолютно естественно, что Турция проявляет интерес к работе нашей организации», — отметил он.

Итоги ШОС

По итогам саммита страны-члены ШОС подписали самаркандскую декларацию. Государства призвали повышать эффективность Всемирной торговой организации (ВТО) и ее реформ с учетом сложившихся экономических реалий. Страны также заявили о планах создать список террористических и экстремистских организаций и сотрудничать в сфере обороны и безопасности.

15 сентября Иран принял меморандум о вступлении в ШОС. Документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин.

«Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», — объяснил представитель МИД Узбекистана.