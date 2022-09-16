ЕСПЧ упразднил должность судьи от России

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Чиков напомнил: до этого Лобов более 20 лет работал в структурах Совета Европы. К новой должности он приступил только с начала 2022 года.

В марте этого года Россия объявила о решении покинуть Совет Европы. После завершения всех соответствующих процедур россияне не смогут обратиться в ЕСПЧ. Кроме того, формально Москва снимет с себя принятые ранее обязательства по соблюдению требований Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: это касается отмены смертной казни, вывода тюрем из-под контроля МВД, соответствия законодательства о ФСБ европейским стандартам.