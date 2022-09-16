Вучич напомнил о забытой Западом резолюции СБ ООН

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад поддерживает территориальную целостность Украины , но при этом забывает о территориальной целостности Сербии, которая была нарушена. Об этом пишет ТАСС.

«Я указал [премьер-министру Венгрии Виктору, - прим.] Орбану на тот уровень лицемерия и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в связи с нарративом о территориальной целостности. Как легко защищать территориальную целостность Украины, что соответствует Уставу ООН , но как легко забыть о том, что существует Устав ООН в случае с Сербией», — отметил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не собирается отказываться от своих территорий. Он подчеркнул, что страна «ни пяди земли» не отдаст. Он также пообещал не позволить Косово стать членом ООН. По словам президента, он готов письменно заверить членов СБ ООН в лице РФ, КНР, США в том, что его страна категорически против этого.