Шольц: Путин всегда сражался с НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин никогда не признавал НАТО и Евросоюз в качестве ключевых игроков на политической арене и всегда с ними сражался. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления на конференции бундесвера.

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«Мы должны подготовиться к тому, что Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и Европейскому союзу», — сказал политик.

Напомним, что накануне Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они коснулись темы спецоперации на Украине. Немецкий канцлер подчеркнул, что нельзя сказать, что у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой».