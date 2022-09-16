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37 минут назад

Шольц: Путин всегда сражался с НАТО

Никита Бородкин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин никогда не признавал НАТО и Евросоюз в качестве ключевых игроков на политической арене и всегда с ними сражался. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления на конференции бундесвера.

Шольц: Путин всегда сражался с НАТО
Фото: ReutersReuters

«Мы должны подготовиться к тому, что Россия Путина в обозримом будущем будет противопоставлять себя нам, НАТО и Европейскому союзу», — сказал политик.

Напомним, что накануне Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого они коснулись темы спецоперации на Украине. Немецкий канцлер подчеркнул, что нельзя сказать, что у российской стороны пришло понимание, что «это было ошибкой».

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При этом политик призвал все равно продолжать диалог с главой РФ. Ранее Шольц заявлял, что решать проблемы стоит дипломатическим путем даже если у сторон полностью противоположные взгляды.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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