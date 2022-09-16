В ЛНР рассказали подробности покушения на генпрокурора

«Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители Народной милиции ЛНР, и руководители Донецкой народной республики», — заявил Мирошник.