В ЛНР рассказали подробности покушения на генпрокурора

Посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что Генпрокуратура республики, глава которой погиб в результате теракта, расследовала дела украинских диверсантов и шпионов. Его цитирует РИА Новости.
«Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители Народной милиции ЛНР, и руководители Донецкой народной республики», — заявил Мирошник.
Он также отметил, что напротив Генпрокуратуры находится здание суда, в котором слушается дело обвиняемого в шпионаже сотрудника ОБСЕ.
«Связаны ли эти вещи, на данный момент сказать сложно», — сказал посол.