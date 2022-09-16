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1 час назад

В ЛНР рассказали подробности покушения на генпрокурора республики

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Посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что Генпрокуратура республики, глава которой погиб в результате теракта, расследовала дела украинских диверсантов и шпионов. Его цитирует РИА Новости.

В ЛНР рассказали подробности покушения на генпрокурора
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры ЛНРпресс-служба Генпрокуратуры ЛНР

«Наша генеральная прокуратура вела целый ряд дел и по взрывателям, и по диверсантам, которые были с украинской стороны, от которых в том числе пострадали в свое время и руководители Народной милиции ЛНР, и руководители Донецкой народной республики», — заявил Мирошник.

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Он также отметил, что напротив Генпрокуратуры находится здание суда, в котором слушается дело обвиняемого в шпионаже сотрудника ОБСЕ.

«Связаны ли эти вещи, на данный момент сказать сложно», — сказал посол.

В мире,Родион Мирошник,ОБСЕ,
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