Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб в результате взрыва в Луганске. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что в здании Генпрокуратуры ЛНР в центре столицы республики прогремел взрыв. По данным СМИ, его эпицентр находился в кабинете Горенко. Народная милиция ЛНР сообщила, что в здании ГП сработало самодельное взрывное устройство, по предварительной информации, был совершен теракт.

По данным «112», в результате взрыва пострадала заместитель генпрокурора Екатерина Стегленко. На месте происшествия работают оперативные службы.