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1 час назад

Китай нашел способ наказать США за помощь Тайваню

Елена Прошина

Китай намерен ввести санкции против топ-менеджеров главных оборонных компаний США Raytheon Technologies и Boeing Defense. Причиной стала поддержка Вашингтона вооружений Тайваню. Об этом пишет ТАСС.

Китай нашел способ наказать США за помощь Тайваню
Фото: ReutersReuters

По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, такое решение было принято для защиты суверенитета и интересов безопасности Китая.

«Правительство Китая приняло решение ввести санкции против принимающих участие в этих поставках вооружений председателя правления, главного исполнительного директора компании Raytheon Technologies, а также президента, главного исполнительного директора компании Boeing Defense», - сказал он.

Нин также добавил, что Китай расценивает оборонное сотрудничество США и Тайваня как нарушение принципа «одного Китая», а также заключенных ранее американо-китайских договоренностей.

Ранее комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект о выделении Тайваню военной помощи на сумму $4,5 млрд. Средства будут выделены в течение четырех лет, а также будут предоставлены кредитные гарантии на военные закупки на сумму до $2 млрд. Кроме того, будут введены санкции против Китая, если власти КНР попытаются захватить остров силой.

В мире,Сенат США,Boeing,
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