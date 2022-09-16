Китай нашел способ наказать США за помощь Тайваню

«Правительство Китая приняло решение ввести санкции против принимающих участие в этих поставках вооружений председателя правления, главного исполнительного директора компании Raytheon Technologies, а также президента, главного исполнительного директора компании Boeing Defense», - сказал он.

Нин также добавил, что Китай расценивает оборонное сотрудничество США и Тайваня как нарушение принципа «одного Китая», а также заключенных ранее американо-китайских договоренностей.

Ранее комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект о выделении Тайваню военной помощи на сумму $4,5 млрд. Средства будут выделены в течение четырех лет, а также будут предоставлены кредитные гарантии на военные закупки на сумму до $2 млрд. Кроме того, будут введены санкции против Китая, если власти КНР попытаются захватить остров силой.