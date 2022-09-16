Шольц назвал Россию самой большой угрозой НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, Россия представляет самую большую угрозу НАТО. Об этом сообщает Reuters.

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Шольц также отметил, что придется привыкать к тому, что «путинская Россия будет определять себя как противника США, НАТО и Евросоюза на обозримое будущее».

Помимо этого, Шольц заявил, что Германия готова пересмотреть существующие правила военного экспорта, которые сейчас запрещают ей сотрудничество с европейскими коллегами.