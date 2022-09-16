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1 час назад

Шольц назвал Россию самой большой угрозой НАТО

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, Россия представляет самую большую угрозу НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Шольц назвал Россию самой большой угрозой НАТО
Фото: ReutersReuters

Шольц также отметил, что придется привыкать к тому, что «путинская Россия будет определять себя как противника США, НАТО и Евросоюза на обозримое будущее».

Помимо этого, Шольц заявил, что Германия готова пересмотреть существующие правила военного экспорта, которые сейчас запрещают ей сотрудничество с европейскими коллегами.

Ранее Шольц после призыва Польши предоставить ей репарации неожиданно вспомнил об истории установления границ между двумя странами. Он сказал о важности соглашений, заключенных при экс-канцлере Германии Вилли Брандте, согласно которым граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет трудной истории.

В мире,Олаф Шольц,НАТО,ЕС,
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